O Boavista está prestes a reforçar a baliza com o guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiranvand num negócio que envolve um empréstimo com opção de compra, segundo apurou o Maisfutebol.

O jogador de 28 anos, titular habitual da seleção do Irão, deixou esta quarta-feira a concentração do Antuérpia para viajar para Portugal até ao final da semana.

Beiranvand foi o guarda-redes que defendeu as cores do Irão no Mundial 2018 e que, inclusive, defendeu uma grande penalidade a Cristiano Ronaldo, no jogo entre iranianos e portugueses na fase de grupos da prova, na Rússia.

Na última temporada, Beiranvand fez 12 jogos pelo Antuérpia, na sua primeira época ao serviço do clube belga.

No seu país natal, Alireza Beiranvand representou o Naft Tehran de 2011 a 2016, tendo depois rumado ao Persepolis, de 2016 a 2020, num clube no qual chegou a jogar com Mehdi Taremi, atual avançado do FC Porto. Tem 44 jogos pela principal seleção do seu país.

O empresário do jogador partilhou esta noite uma foto nas redes sociais com a assinatura de contrato com o Boavista.