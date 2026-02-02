O futebolista brasileiro Alisson Santos é reforço do Nápoles, por empréstimo do Sporting. Os italianos confirmaram o extremo como cara nova da equipa, na tarde desta segunda-feira.

«O SSC Napoli anuncia a contratação por empréstimo, com opção de compra, do jogador Alisson de Almeida Santos, do Sporting Clube de Portugal», refere o Nápoles, em comunicado.

O clube italiano não detalha os valores da transferência, mas tal como o Maisfutebol noticiou, Alisson segue para Nápoles por 3,5 milhões de euros de taxa de cedência, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros.

Na última semana, Alisson foi decisivo nos derradeiros jogos do Sporting. No domingo, assistiu Luis Suárez para o golo da vitória dos leões ante o Nacional, por 2-1, para a Liga portuguesa. Isto já depois de, na quarta-feira, ter feito o golo da vitória em Bilbau, ante o Athletic, por 3-2, que valeu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

