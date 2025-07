Depois de Gonçalo Esteves, o Alverca confirmou mais um reforço para o setor defensivo, o defesa-central senegalês Lamine Ndiaye, de 20 anos, proveniente do Saint-Étienne.

Formado no Guédiawaye FC, do Senegal, mudou-se para França em 2023, tendo passado pelas equipas sub-19 e B do Saint-Étienne.

Bem-vindo ao #FCAlverca, Lamine Ndiaye ⚽️



O defesa-central chega directamente do Saint-Étienne, onde fez a sua formação 💪

Na última temporada, participou em 20 jogos no quinto escalão do futebol francês pela formação secundária dos Les Verts.

«Sinto-me feliz por chegar a este patamar com uma equipa cheia de história. Quero dar tudo pelo FC Alverca», disse Lamine Ndiaye, citado pelo site oficial do clube ribatejano, que em 2025/2026 regressa à Liga.

