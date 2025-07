Reforço de peso para o ataque do regressado à I Liga, Alverca, que garantiu o concurso de Chiquinho, antigo avançado do Wolverhampton que despontou, no início da década, ao serviço do Estoril.

O extremo, de 25 anos, passou a última temporada no Maiorca, da Liga espanhola, cedido pelos Wolves.

«Vejo um projeto ambicioso e que quer permanecer na Primeira Liga. Percebi que o FC Alverca quer continuar a deixar a sua marca e eu quero deixar a minha. É o passo ideal na minha carreira», disse Chiquinho, à chegada ao clube do Ribatejo.

Contratado ao Estoril, em 2022, por um valor a rondar os 4,5 milhões de euros, o internacional jovem português dispôs de poucas oportunidades no Wolverhampton, tendo acumulado cedências ao Stoke City, ao Famalicão e ao Maiorca, nas últimas temporadas.

Apesar de não terem sido detalhados os contornos do negócio pela SAD do Alverca, o jornalista Fabrizio Romano avançou que Chiquinho assina até 2028 pelo clube ribatejano, com o Wolverhampton a reservar uma percentagem numa futura venda.

