André Gomes está de regresso ao Lille e é reforço por dois anos, tendo assinado pelo clube francês até 2026, informou o clube do Norte de França, na tarde desta sexta-feira.

«O LOSC tem o prazer de anunciar hoje a contratação de André Gomes (31 anos). Ele assinou, na condição de livre, um contrato de dois anos. Fica, portanto, vinculado ao clube até 2026», refere o Lille, em comunicado.

André Gomes, 29 vezes internacional A por Portugal, já tinha representado o Lille na época 2022/23, por empréstimo do Everton, clube inglês que deixou no final da época 2023/24.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Formado entre o FC Porto, Pasteleira, Boavista e Benfica, André Gomes subiu a sénior nos encarnados e representou ainda Valência e Barcelona.

«É com enorme prazer que anunciamos o regresso de André Gomes ao nosso clube. Depois de uma primeira passagem notável, tanto pelas suas qualidades como jogador, como pelas suas qualidades humanas, queríamos que o André continuasse a sua aventura no LOSC. Mantivemo-nos em contacto quase permanente durante a temporada 2023-2024 e durante o verão, com o desejo comum de viver novamente uma aventura juntos, num clube, numa cidade e numa família que conhece muito bem. Em última análise, é um regresso lógico a um clube que lhe permitiu viver os melhores momentos dos últimos anos. O André estará connosco nas próximas duas temporadas e estamos muito felizes por tê-lo no nosso plantel talentoso, qualitativo, equilibrado, entre jogadores jovens e experientes, do qual fará parte», afirmou o presidente do Lille, Olivier Létang, em nota oficial.