Após terem reforçado os respetivos plantéis, Sporting, FC Porto e Benfica centram agora atenções em segurar os jogadores que estão em final de contrato.



Os leões têm quatro jogadores que podem sair livres no final da temporada 2021/22. No entanto, há dois futebolistas que podem permanecer em Alvalade: Adán e Feddal. Aquando da contratação do espanhol e do marroquino, o clube verde e branco ofereceu a cada um vínculos de dois anos com mais um de opção. Ou seja, o Sporting pode chegar a acordo com ambos e accionar essas opções no decorrer desta época, impedindo-os de sair «de borla».



Além dos casos de Adán e de Feddal, o campeão nacional tem três jogadores emprestados: Rúben Vinagre (Wolves), Virgína (Everton) Pablo Sarabia (PSG). No caso dos dois jogadores portugueses, o Sporting pode adquiri-los a título definitivo no final da temporada.



Por sua vez, o FC Porto tem quatro jogadores que entraram no último ano de contrato e podem deixar o Dragão «a custo zero».



Por último, o Benfica tem apenas um jogador em final de contrato e dois que estão cedidos: Lazaro (Inter de Milão) e Radonjic (Marselha).



Veja a galeria associada ao artigo e saiba quais os jogadores de Sporting, FC Porto e Benfica que estão em final de contrato.