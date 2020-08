O antigo guarda-redes do FC Porto, Andrés Fernández, vai mudar de equipa na liga espanhola. Depois de quatro anos ao serviço do Villarreal, Andrés anunciou a mudança para o recém-promovido Huesca.



Contratado durante o reinado de Julen Lopetegui, Andrés Fernández só fez quatro jogo ao serviço do FC Porto em 2014/15. Nas épocas seguintes foi emprestado ao Granada e ao Villarreal.