O futebolista espanhol Angeliño é reforço do Hoffenheim por empréstimo do Leipzig na época 2022/23, confirmaram esta segunda-feira os dois clubes.

Angeliño, no Leipzig desde meio da época 2019/20, então por empréstimo do Manchester City até ter sido contratado em definitivo em fevereiro de 2021, destacou-se na lateral-esquerda do Leipzig em dois anos e meio, com um total de 12 golos em 100 jogos realizados.

É o segundo clube alemão da carreira de Angeliño, que fez formação no Deportivo e no Manchester City, onde subiu a sénior. Passou ainda por Maiorca, NAC Breda e PSV Eindhoven.