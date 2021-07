O Rio Ave assegurou a contratação do defesa-central Ângelo Meneses.

O jogador de 27 anos já jogou no Leixões, no Penafiel, na Oliveirense e no Famalicão. Estava agora no Ararat-Armenia, na Arménia

É o terceiro reforço do Rio Ave para a nova época na II Liga, depois de Vítor Gomes (ex-Omonia Nicosia) e Joca (ex-Leixões). Luís Freire será o treinador.