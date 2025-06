Quatro jogos e nem um mês. António Oliveira já não é treinador do Sport Recife, confirmou o clube brasileiro, em comunicado, na tarde desta quarta-feira.

O técnico de 42 anos, oficializado como treinador do Sport a 9 de maio, comandou a equipa em quatro encontros, registando um empate e três derrotas.

«O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira entre a direção de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipa principal. Desta forma, o clube comunica oficialmente a saída do treinador António Oliveira e da sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios», refere o Sport, em comunicado.

O Sport é o atual 20.º e último classificado do Brasileirão, com três pontos somados.