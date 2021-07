O Real Madrid deu início à nova época, com Carlo Ancelotti já no comando dos «merengues». As atenções, no entanto, viraram-se para alguém que... não estava presente.

Isco foi ausência notada no arranque da nova temporada e o seu futuro já é tema de conversa no plantel do clube. Estando a ser apontado pela imprensa espanhola ao Milan, o nome de Isco foi mencionado numa conversa captada num vídeo publicado nas redes sociais do clube pode ter desfeito as dúvidas dos adeptos e dos próprios colegas.

O preparador físico Antonio Pintus e o defesa Nacho Fernández são os protagonistas de uma conversa suspeita. Por duas vezes o nome de Isco é referido por Pintus e Nacho questiona «Mas já está fechado?».

Isco chegou ao Real Madrid na época 2012/2013, vindo do Málaga. Ultimamente tem vindo a perder espaço na equipa e procura agora novo destino.