O futebolista brasileiro Antony Alves é reforço do Portland Timbers, da Major League Soccer (MLS), rumando aos Estados Unidos depois de duas épocas no Arouca. O acordo foi oficializado esta quarta-feira pelos dois clubes.

«O Portland Timbers contrata o extremo Antony até à época de 2026, com uma opção do clube até 2027», informa o emblema norte-americano, acrescentando que Antony chega ao plantel integrando uma das «U22 Initiative Slot, aguardando exame físico e a receção do certificado internacional e visto».

Em comunicado, o Arouca destaca o «compromisso» de Antony, que fez 63 jogos, oito golos e três assistentes entre 2021/22 e 2022/23.

A U22 Initiative Slot foi uma iniciativa lançada pela MLS em 2021, que permite que os clubes do campeonato assinem com três jogadores jovens de 22 ou menos anos, com «contratos lucrativo a um custo de orçamento reduzido, diminuindo o risco associado à aquisição ou retenção de jogadores que ainda estão a aproximar-se do auge». Permite «oportunidades aprimoradas para contratações caseiras e escolhas do SuperDraft», bem como para atletas de fora dos EUA e do Canadá que façam o seu primeiro contrato na MLS.

Os valores da transferência pelo atleta, que como sénior jogou no Joinville e no Corinthians, antes do Arouca, não foram revelados. Porém, o The Athletic avançou, há alguns dias, que o negócio foi feito por 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,2 milhões de euros).