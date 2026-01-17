O Al Hilal anunciou, de uma assentada, as chegadas de dois reforços, o guarda-redes Rayan Al-Dawsari e o médio Murad Hawsawi, ambos sauditas e provenientes do Al Khaleej, que se comprometeram até 2031 com o líder do campeonato local.

Murad Hawsawi tem 24 anos e é internacional pela Arábia Saudita. Na primeira metade da época, marcou um golo e fez uma assistência em 10 jogos pelo Al Khaleej.

Já Murad Hawsawi, jovem guarda-redes de 21 anos, não somou qualquer minuto esta época, sendo visto como uma aposta de futuro.

Number 𝟏𝟖 and 𝟑𝟓 have been added ✅ pic.twitter.com/BCX2vNcIRV — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 17, 2026

O Al Hilal comanda a Liga saudita com 38 pontos, mais sete do que o Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências