Marega e Al Hilal chegaram a acordo verbal para assinarem nas próximas semanas um pré-contrato.

O Maisfutebol apurou que o avançado está na porta de saída no FC Porto e já aceitou as condições colocadas em cima da mesa pelo emblema da Arábia Saudita: contrato de três anos e ordenado de 15 milhões de euros.



Além do salário de cinco milhões de euros por época, o internacional maliano de 30 anos irá receber mais cinco milhões de euros como prémio de assinatura do clube saudita, que prepara uma grande reformulação no ataque para 2021/22.



Nas últimas tentativas de acordo com o FC Porto, o representante de Marega chegou a revelar a existência de uma proposta de peso do estrangeiro, tendo então pedido uma quantia a rondar os cinco milhões de euros por época para renovar o vínculo, que termina em junho deste ano. No entanto, essa verba está acima do que é considerado razoável pela SAD portista, pelo que a negociação não avançou no sentido de garantir a permanência do jogador, que marcou 72 golos em quatro épocas e meia pelos dragões.

Contactado pelo nosso jornal, o empresário de Marega, Aziz Ben Aissa, escusou-se a comentar a provável contratação de Marega pelo clube saudita.

Alvo recente também do Fenerbahçe, da Turquia, o camisola 11 do FC Porto é visto pelo Al Hilal como nome ideal para substituir o francês Bafétimbi Gomis, cujo contrato está perto de acabar. O italiano Sebastian Giovinco e o peruano André Carillo também são vistos como negociáveis e podem sair.