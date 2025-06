Foi com um sentido «obrigado por tudo» que o avançado português, Fábio Martins, se despediu dos sauditas do Al Khaleej, que representou nas últimas três temporadas.

«Despeço-me de um clube que me deu a honra de envergar a braçadeira (de capitão) e de liderar, com orgulho, a equipa», escreveu o jogador, de 31 anos, nas redes sociais.

«Aos meus companheiros de equipa: obrigado pela confiança, pela luta e pela irmandade. Foi uma honra defrontar, ao vosso lado, alguns dos melhores jogadores do mundo. À equipa técnica: obrigado pela confiança e orientação. Juntos, fizemos história, como a meia-final memorável da Taça do Rei, um momento que sempre levarei comigo. À direção, especialmente ao presidente: obrigado pela oportunidade e pela confiança. Aos adeptos: obrigado por cada mensagem e momento de apoio. Significaram muito», acrescentou.

«Com o fim do meu contrato e o fecho deste capítulo, olho para trás com orgulho e gratidão. Khaleej fará sempre parte da minha vida e do meu coração», sentenciou o avançado.

Fábio Martins participou em 83 jogos pelo Al Khaleej, tendo apontado 22 golos.

