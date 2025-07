O internacional marroquino, Abderrazak Hamdallah, já se juntou à comitiva do Al Hilal que disputa o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos da América.

O experiente avançado, de 34 anos, foi cedido pelo Al Shabab até ao término da prova, alargando o leque de opções de Simone Inzaghi para o ataque numa fase complexa, em que Aleksandar Mitrovic e Salem Al-Dawsari estão a contas com problemas físicos.

A transferência obrigou mesmo a federação saudita a antecipar a janela de inscrições, cujo início estava previsto apenas para o dia 20 de julho. Ela irá estender-se, agora, até 10 de setembro.

Um dos maiores goleadores da história do futebol saudita, Abderrazak Hamdallah foi protagonista de um episódio rocambolesco envolvendo, precisamente, o Al Hilal.

No ano passado, quando ainda representava o Al Ittihad, foi agredido por um adepto com um chicote, na sequência de uma discussão após o jogo entre as duas equipas. O agressor acabaria por ser preso.

Depois de ter afastado o Manchester City nos "oitavos", o Al Hilal vai disputar os quartos de final do Mundial de Clubes com o Fluminense, esta sexta-feira (20:00), em Orlando.