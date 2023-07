Malcom foi, esta quarta-feira, confirmado como reforço do Al Hilal.



O anúncio oficial da chegada do internacional brasileiro ao emblema saudita surge três dias depois do presidente do Zenit ter revelado os contornos do negócio à imprensa. Segundo Alexander Medvedev, o clube que tem como treinador Jorge Jesus aceitou pagar 60 milhões de euros pelo avançado de 26 anos.



Melhor marcador da última edição do campeonato russo, Malcom estava em São Petersburgo desde 2019 depois de passagens por Corinthians, Bordéus e Barcelona.