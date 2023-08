Rafa Benítez acaba de confirmar a transferência de Gabri Veiga para o Al Ahli da Arábia Saudita.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Real Madrid, o treinador do Celta de Vigo não escondeu a saída da equipa galega do jovem prodígio, que foi apontado durante o mercado ao Nápoles.

«É um jogador que explodiu, que se deu muito bem e existe uma situação de mercado muito favorável. O clube não tenciona vendê-lo, mas as situações que surgem e o controlo financeiro fazem-nos mudar e, para o próprio jogador e para a sua família, é uma situação que muda as suas vidas para melhor. Depois, devido à sua idade, pode regressar a ligas mais competitivas», disse Benitez.

O treinador aproveitou a situação para dar sua perspetiva sobre a atual situação da liga espanhola: «Serve-me para fazer uma reflexão. O mercado árabe decidiu colocar muito dinheiro em cima da mesa por jogadores que eram intocáveis nas grandes equipas, quando se toca nos pequenos não acontece nada, mas quando se toca nos grandes as pessoas ficam mais nervosas. A minha experiência em Itália e, fundamentalmente, em Inglaterra, ajuda-me a dar a minha opinião. Queremos que a liga espanhola seja a maior, mas estamos agora muito atrás da Premier League e custa-me dizê-lo...»

Benítez prosseguiu ainda, insistindo na sua tese. «Mais do que colocar câmaras nos balneários ou microfones nas conversas, o que temos para melhorar a competição é o campo, com jogadores de topo, mas não em duas equipas que têm seis equipas com hipóteses de ganhar o título. Estamos a contratar o que a Premier League deita fora e vendemos, ano após ano, os nossos melhores jogadores. Sou o primeiro defensor do controlo financeiro da liga espanhola, que salvou as equipas, mas é preciso encontrar um equilíbrio. O Celta fez coisas bem feitas e isso penaliza-o», concluiu