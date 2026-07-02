Edinson Cavani anunciou a saída do Boca Juniors. O avançado de 39 anos tinha contrato até dezembro de 2026, mas o clube e o jogador decidiram terminar a ligação mais cedo.

O anúncio foi feito através de um vídeo gravado no La Bombonera e publicado nas redes sociais, no qual o uruguaio fez uma retrospectiva dos últimos três anos vividos na Argentina.

«Nunca me arrependerei de ter tomado a decisão de vir para cá em 2023, quando assinei para realizar meu sonho de jogar aqui», começou por dizer o jogador.

Cavani juntou-se ao Boca Juniors em Julho de 2023. No total, somou oito golos e quatro assistências em 81 partidas. Se bem que nesta última época, marcada por diversos problemas físicos, o jogador acabou por ir a jogo apenas por duas ocasiões. O último jogo do uruguaio com a camisola azul e dourada foi a 15 de fevereiro, contra o Racing.

O principal problema do avançado foi uma lesão na região lombar, que o levou inclusive a realizar uma intervenção cirúrgica às costas. Na mensagem de despedida, o uruguaio fez menção ao sucedido.

«Houve momentos difíceis, aqueles que não imaginava viver e que me afastaram um pouco de poder deixar uma marca neste clube lindo e imenso», referiu em referência aos problemas na região lombar.

«Hoje tenho que enfrentar uma situação que realmente não imaginava que seria tão difícil. Isso me impediu até mesmo de competir ao lado dos meus companheiros. Uma das maiores tristezas que já vivi na minha carreira», acrescentou.

Apesar de o jogador não ter podido ajudar os Xeneizes como pretendia, saindo sem a conquista de qualquer título, Cavani reconhece que o caminho feito «foi lindo» e que «onde quer que esteja vai continuar a apoiar» o clube.

«Agradeço a quem tornou este sonho possível, à La 12 e a toda a gente que nos empurrava para sentir o que se sente neste campo».

«Hoje, o mundo Boca tem mais seis adeptos que desejarão sempre o melhor para o clube», concluiu, referindo-se a ele e à família.