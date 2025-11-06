Marcelo Gallardo vai continuar a ser o treinador do River Plate na próxima época, depois de ter renovado até ao final de 2026 com o clube argentino.

O técnico, de 49 anos, prepara-se para a 12.ª temporada ao comando da equipa, a terceira consecutiva. Pelo meio, viveu uma curta experiência no futebol saudita, ao serviço do Al Ittihad, que se cingiu à época 2023/2024.

Apesar do modesto ano de 2025 vivido pelo River Plate, sem qualquer título conquistado, o presidente dos Millonarios, Stefano Di Carlo, salientou que o projeto do clube «tem um nome, que é o de Marcelo Gallardo».

«A minha convicção, e a daqueles que me acompanham, é que os projetos devem ser sustentados fundamentalmente nos momentos difíceis», sublinhou o dirigente.

A seu lado, Gallardo garantiu que o River «vai voltar a vencer». «Os que achavam que me ia embora por causa de um mau ano não me conhecem nem sabem o que eu quero para este clube», acrescentou.

O técnico já conquistou 14 títulos pelo clube de Buenos Aires, entre eles duas Libertadores.