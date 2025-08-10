Poucos dias depois de ter deixado o Boca Juniors, Marcos Rojo foi oficializado como reforço do Racing Club, com o qual se comprometeu até ao final da temporada.

O internacional argentino, que representou o Sporting entre 2012 e 2014, deixou o Boca, onde jogava desde 2021, em litígio com o treinador dos Xeneize, Miguel Ángel Russo.

Aos 35 anos, o defesa-central conta no currículo com passagens por clubes como o Manchester United, onde conquistou uma Liga Europa, ou o Estudiantes, por quem venceu uma Libertadores, entre outros.

Rojo vai vestir a camisola 6 e pode estrear-se já na próxima quarta-feira, quando o Racing Club defrontar o Peñarol, para a primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

