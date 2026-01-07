Mercado
Há 15 min
OFICIAL: Arouca rescinde contrato com Alex Pinto
Lateral estava no clube desde a época passada
AL
Lateral estava no clube desde a época passada
AL
Alex Pinto está de saída do Arouca, após rescindir contrato, de forma amigável, tal como informou o clube.
Ao serviço do Arouca, o lateral-direito de 27 anos realizou 21 jogos e somou uma assistência.
Alex Pinto, recorde-se, chegou aos arouquenses na temporada passada, a custo zero, após a passagem pelo Gil Vicente.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS