Alex Pinto está de saída do Arouca, após rescindir contrato, de forma amigável, tal como informou o clube.

Ao serviço do Arouca, o lateral-direito de 27 anos realizou 21 jogos e somou uma assistência. 

Alex Pinto, recorde-se, chegou aos arouquenses na temporada passada, a custo zero, após a passagem pelo Gil Vicente. 

