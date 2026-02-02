OFICIAL: Fally Mayulu é o novo número 9 do Arouca
Avançado francês foi contratado ao Bristol City e assinou até junho de 2029
O avançado Fally Mayulu, de 23 anos, é reforço do Arouca, com quem assinou um contrato válido até junho de 2029. O francês fica blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.
Revelado no Lens, terminou a sua formação na Alemanha ao serviço Wolfsburgo, por quem assinou o seu primeiro contrato profissional em 2020.
Seguiram-se experiências nos austríacos do FC Blau-Weiss Linz, onde em 2022/2023 viveu a sua época mais produtiva com 12 golos, do Rapid Viena e do Sturm Graz, antes de ter sido contratado, no último verão, pelo Bristol City, do segundo escalão do futebol inglês.
Fally Mayulu vai vestir a camisola número 9 no Arouca e alarga o leque de opções para Vasco Seabra no eixo do ataque, juntando-se a Barbero, Dylan Nandín e Jansonas.