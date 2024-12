Ivo Rodrigues rescindiu contrato com o Arouca, informou o clube esta quarta-feira.



Oito anos após a primeira passagem pelos lobos, o extremo voltou à Serra da Freita, mas o regresso não correu de feição: participou em 13 jogos sem marcar qualquer golo.



O jogador de 29 anos representou os sauditas do Al-Khaleej na temporada passada. Antes disso, o jogador atuou no Famalicão, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e FC Porto.



O contrato de Ivo Rodrigues com o Arouca era, lembre-se, válido até 2026.