O Arouca anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Javi Sánchez, até ao fim da próxima temporada, com mais uma de opção.

O defesa espanhol agarrou a titularidade desde que chegou ao emblema da I Liga, no início de 2026. Disputou um total de 15 partidas, acumulando, ainda, uma assistência.

🐺 𝐉𝐀𝐕𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐂𝐇𝐄𝐙 𝟐𝟎𝟐𝟕



O nosso defesa central prolonga o seu vínculo com o FC Arouca 🇪🇸#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/0mjdhkauh6 — FC Arouca (@OficialFCArouca) June 5, 2026

Formado no Real Madrid, o jogador de 29 anos transferiu-se para o Real Valladolid na época 2019/20, onde conquistou duas subidas de divisão e participou em mais de 80 jogos na Liga espanhola.

Javi Sánchez foi um dos pilares dos Lobos na segunda metade da temporada.

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