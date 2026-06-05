O Arouca anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Javi Sánchez, até ao fim da próxima temporada, com mais uma de opção. 

O defesa espanhol agarrou a titularidade desde que chegou ao emblema da I Liga, no início de 2026. Disputou um total de 15 partidas, acumulando, ainda, uma assistência. 

Formado no Real Madrid, o jogador de 29 anos transferiu-se para o Real Valladolid na época 2019/20, onde conquistou duas subidas de divisão e participou em mais de 80 jogos na Liga espanhola. 

Javi Sánchez foi um dos pilares dos Lobos na segunda metade da temporada.

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