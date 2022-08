O Arouca anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com João Basso.



O defesa, de 25 anos, prolongou o vínculo com os arouquenses até 2024.



O brasileiro chegou a Arouca quando o clube estava no Campeonato de Portugal e desde então conseguiu duas subidas de divisão. Disputou 97 jogos e anotou 16 golos, tornando-se num dos capitães da equipa de Evangelista.