Mamadou Loum deixa o Arouca em definitivo para reforçar o Sp. Gijón, da II Liga espanhola. O médio senegalês assina até 2027 pelo emblema asturiano.

O FC Arouca comunica que chegou a acordo para a transferência de Loum para o @RealSporting



Agradecemos todo o compromisso e dedicação que o atleta apresentou, realizando 22 partidas pelos Lobos de Arouca



Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais#LobosDeArouca pic.twitter.com/QDoitnhiOY — FC Arouca (@OficialFCArouca) August 12, 2025

Descoberto pelo Sp. Braga no Ouakam, do Senegal, Loum acabaria por se mudar para o FC Porto, em 2019, a troco de 7,5 milhões de euros, depois de uma cedência muito proveitosa ao Moreirense.

A experiência nos Dragões ficou aquém do esperado, tendo o médio acumulado empréstimos a Alavés, Reading e Al Raed, antes de se ter desvinculado dos portistas para assinar pelo Arouca, no ano passado.

Loum disputou 22 jogos pelos Lobos, na última temporada, e agora muda-se para o segundo escalão do futebol espanhol.

No currículo, o jogador, de 28 anos, acumula uma Liga e uma Taça de Portugal, pelo FC Porto, e uma CAN, ao serviço da Seleção do Senegal, que representou em três ocasiões.

