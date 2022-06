O futebolista português Tiago Esgaio vai continuar ao serviço do Arouca em 2022/23, por empréstimo do Sporting de Braga. O prolongamento do empréstimo foi oficializado esta terça-feira.

Tiago, irmão do futebolista do Sporting, Ricardo Esgaio, fez 20 jogos em 2021/22 pelo Arouca, ajudando o clube à manutenção na I Liga portuguesa.

Formado na União de Leiria e no Rio Ave, Esgaio passou, já como sénior, pelo Caldas entre 2014 e 2016 e pelo Torreense entre 2016 e 2019. Neste último ano, rumou ao Belenenses, onde jogou durante duas épocas na I Liga. Foi contratado pelo Sp. Braga no início da época passada, mas fez apenas um jogo pelos minhotos, tendo sido cedido ao Arouca ainda na parte inicial de 2021/22.

É o quinto reforço para o Arouca, depois de Ignacio De Arruabarrena, Rafa Mújica, Opoku e Morlaye Sylla.

A equipa comandada por Armando Evangelista inicia a pré-época na quarta-feira, com os habituais exames físicos e médicos.