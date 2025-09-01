O puzzle começa a compor-se para a oficialização de Jakub Kiwior como reforço do FC Porto. Um dos requisitos para a transferência se concretizar foi cumprido com a contratação, pelo Arsenal, de Piero Hincapié, ao Bayer Leverkusen.

O defesa-central equatoriano, de 23 anos, muda-se para os Gunners por empréstimo do clube alemão, tendo ficado acordada uma cláusula de compra, a ser acionado pelo Arsenal no final desta época, avaliada em 45 milhões de libras, perto de 52 milhões de euros.

A chegada de Hincapié a Londres desbloqueia a saída de Kiwior, que já está na cidade do Porto e deverá ser oficializado em breve como reforço dos Dragões.

A SAD portista paga para já dois milhões de euros pela taxa de empréstimo, enquanto a cláusula de compra obrigatória fica fixada em 17 milhões de euros, mais bónus por objetivos.

Além destes valores, o FC Porto acordou com o clube londrino o pagamento de uma verba a rondar os cinco milhões de euros, consoante o defesa de 25 anos atinja determinados objetivos.

