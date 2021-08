O internacional inglês Jack Grealish foi fotografado à saída do Etihad Stadium, casa do Manchester City. Diz a imprensa inglesa nesta quinta-feira que o negócio entre o campeão inglês e o Aston Villa está perto de se concretizar por um valor a rondar os 117 milhões de euros.

Nas fotografias vê-se Jack Grealish dentro de uma carrinha preta, acompanhado por um motorista e um responsável do Manchester City. É possível ver ainda que o jogador inglês já está equipado com a camisola de treino do clube, confirmando as notícias de que estaria a realizar exames médicos na manhã desta quinta-feira.

O Manchester City, de Pep Guardiola, já deixou sair Sergio Aguero e Eric Garcia para o Barcelona neste mercado de transferências. Em contrapartida, a uma semana do início do campeonato, o campeão inglês consegue um reforço de peso.