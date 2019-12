Apontado como possível reforço do Benfica já em janeiro, Bruno Guimarães comentou o interesse dos encarnados e do Atlético de Madrid.

«O que os meus empresários me passaram foi que o Atlético de Madrid deu uma 'esfriada', até pela questão da contratação de um avançado e do cumprimento do fair-play financeiro. Não recebi mais nenhuma proposta oficial», afirmou o médio do Athletico Paranaense em declarações à Globo, onde foi questionado em concreto sobre o clube madrileno e pelo Benfica.

«Sempre tive o sonho de jogar na Europa. Vamos ver o que acontece», acrescentou o médio de 22 anos que foi um dos dois jogadores que não do Flamengo que foi eleito para a equipa ideal do Brasileirão 2019, numa distinção promovida pela Confederação Brasileira de Futebol.