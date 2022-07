O futebolista espanhol Javier Currás é reforço do Académico de Viseu, clube da II Liga portuguesa que oficializou, esta sexta-feira, a aquisição do médio de 19 anos.

«Javier Currás é reforço do Académico de Viseu, o médio de 19 anos assina contrato válido até ao final de junho de 2023», refere o emblema viseense, em comunicado.

Currás estava nos juniores do Atlético de Madrid na época passada e, na sua formação, passou também pelos escalões jovens do Real Madrid. No Atlético, em 2021/22, jogou na UEFA Youth League, tendo defrontado, entre outros, o FC Porto.