O futuro de João Félix permanece em aberto. Após seis meses de empréstimo ao Chelsea, o internacional português vai regressar ao Atlético de Madrid, visto que os londrinos não acionaram a opção de compra.



Questionado acerca do português, o presidente dos colchoneros admitiu que está à espera de propostas pelo jogador para decidir o seu futuro.



«É jogador do Atlético de Madrid. Se tivermos uma boa proposta, vamos ponderar. Caso contrário, continuará no Atlético», referiu Enrique Cerezo, citado pela Marca.



O dirigente do Atleti adiantou que o objetivo passa por contratar «dois ou três jogadores» nesta janela de transferências.



João Félix foi, lembre-se, contratado pelo Atlético de Madrid ao Benfica por uma verba superior a 120 milhões de euros.