Mercado: Atlético Mineiro faz sondagem por Vasco Botelho da Costa
Jovem treinador português tem contrato válido até junho de 2027 com o Moreirense
O Atlético Mineiro está à procura de um substituto para o argentino Jorge Sampaoli, demitido na última quinta-feira, e já fez uma primeira consulta por Vasco Botelho da Costa, segundo apurou o Maisfutebol.
Ainda sem um alvo prioritário na mira, o emblema brasileiro está a sondar alguns nomes no mercado, muitos deles estrangeiros, e viu no jovem treinador português do Moreirense um potencial candidato ao cargo.
Botelho da Costa, recorde-se, assumiu o Moreirense na atual temporada, tendo feito até agora 22 jogos oficiais, e tem contrato válido até junho de 2027, com opção de renovação até junho de 2028.
Aos 36 anos, Vasco Botelho começou a carreira na equipa sub-23 do Estoril e depois passou por União de Leiria e Alverca, clube que promoveu à Liga na última temporada, antes de sair para Moreira de Cónegos.
O Atlético Mineiro é um dos clubes grandes do Brasil, nesta altura um crónico candidato ao título: foi campeão pela última vez em 2021. Nesta altura conta com craques como Hulk, Renan Lodi ou Bernard.
Artur Jorge é sonho antigo (e distante)
Campeão da Taça dos Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, em 2024, o também português Artur Jorge é um velho desejo do Atlético Mineiro. É outro nome muito bem avaliado internamente, mas, entretanto, é considerado caro. Aufere um alto salário no Al-Rayyan, do Qatar, com quem tem contrato até junho de 2027.
Além disso, está protegido por uma cláusula de rescisão de aproximadamente seis milhões de dólares (cinco milhões de euros).