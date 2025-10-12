O defesa internacional português Rúben Semedo é hipótese para reforçar o AVS e pode, assim, estar de volta ao futebol português, mais de três anos depois de ter jogado no FC Porto, até final de 2021/22.

A informação já foi avançada na imprensa desportiva nacional e, segundo apurou o Maisfutebol, nesta altura continua a ser concreta a possibilidade de o central de 31 anos, que está livre no mercado, integrar o plantel dos avenses.

A hipótese Rúben Semedo no AVS já sofreu avanços e recuos nas últimas duas semanas. Porém, ainda é um negócio viável e são esperados desenvolvimentos nos próximos dias, sobre a concretização ou não de um acordo entre as partes.

Rúben Semedo, atualmente sem clube, representou por último o Al Markhiya, do Qatar, na época 2024/25. Com grande parte da formação no Sporting, onde jogou como sénior, além do Rio Ave e do FC Porto em Portugal, também passou por Reus, Villarreal e Huesca em Espanha, Olympiakos na Grécia e, no Qatar, também jogou no Al Duhail e Al Khor. Já foi campeão em Portugal (FC Porto), na Grécia (Olympiakos, duas vezes) e no Qatar (Al Duhail).

A equipa treinada por João Pedro Sousa ocupa o 18.º e último lugar da Liga portuguesa, com um ponto em oito jornadas. Começou a época com José Mota, mas já houve troca de treinador no decorrer de 2025/26.

