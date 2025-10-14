O defesa Rúben Semedo vai mesmo ser reforço do AVS, assinando contrato válido até ao final desta época, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Rúben Semedo, de 31 anos, tal como o nosso jornal já tinha noticiado, era hipótese para reforçar os avenses e já se apresentou na Vila das Aves na segunda-feira. O internacional português pode ainda ser oficializado esta terça-feira.

O ex-Sporting, FC Porto e Rio Ave prepara-se para representar o seu quarto clube como sénior em Portugal, chegando na condição de jogador livre, depois de ter jogado no Al Markhiya, do Qatar, em 2024/25.

O central também jogou no Reus, Villarreal e Huesca em Espanha, Olympiakos na Grécia e, no Qatar, também jogou no Al Duhail e Al Khor. Já foi campeão em Portugal (FC Porto), na Grécia (Olympiakos, duas vezes) e no Qatar (Al Duhail).

A equipa treinada por João Pedro Sousa ocupa o 18.º e último lugar da Liga portuguesa, com um ponto em oito jornadas. Começou a época com José Mota, mas já houve troca de treinador no decorrer de 2025/26.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências