*por Tiago Antunes

O FC Porto vai emprestar o defesa direito João Pedro ao Corinthians. A notícia foi avançada pela imprensa brasileira e confirmada pelo Maisfutebol.

Os dois clubes chegaram a acordo para uma cedênia com duração de uma época desportiva, ficando o «Timão» com uma opção de compra no final do empréstimo. Sabe ainda o Maisfutebol que o jogador estará prestes a terminar os exames médicos pelo novo clube nesta tarde de quarta-feira.

João Pedro formou-se no Palmeiras, foi emprestado a Chapecoense e Bahia, antes de mudar para os «dragões». No FC Porto, João Pedro fez três jogos na equipa principal, sendo cedido ao Bahia durante três temporadas seguidas. Vai continuar a carreira no Brasil, disputando a posição com Fágner, internacional pela seleção brasileira em 10 ocasiões.