O treinador português Luís Diogo, 43 anos, vai treinar o Al-Najma, sabe o Maisfutebol. O clube do Bahrain terminou campeonato no oitavo lugar e só se salvou da despromoção num playoff. Com a contratação do técnico luso, o Al-Najma pretende solidificar a posição na principal liga deste país asiático.



Luís Diogo começou a trabalhar no Penafiel, ainda na I Liga, passando depois pela Arábia Saudita e China como adjunto de Jaime Pacheco. Treinou posteriormente o Trofense na II Liga, esteve com Ljubinko Drulovic na seleção da Macedónia do Norte e no Partizan (Sérvia) e voltou a Portugal para acompanhar Domingos Paciência no Belenenses.



Após uma passagem pela seleção dos Emirados Árabes Unidos, esteve em 2019/20 no VFB Lubeck e ajudou o emblema alemão a subir à III Bundesliga. Segue-se o Bahrain e o Al-Najma, no cargo de treinador principal.