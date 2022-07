O Barcelona tem um princípio de acordo com o Leeds United para a contratação de Raphinha.



Em comunicado, os blaugranas informam que a mudança do internacional brasileiro de Inglaterra para a Catalunha está pendente dos exames médicos.



O extremo de 25 anos despontou no Avaí e chegou à Europa para jogar no Vitória. Em três épocas em Guimarães, o canarinho fez 22 golos 85 jogos e saltou para o Sporting, clube que representou em 2018/19 antes de ser vendido ao Rennes. De resto, uma época na Ligue 1 foi suficiente para o Leeds avançar para a sua contratação.



Em Inglaterra, Raphinha assumiu-se como figura em Elland Road e marcou 17 golos em duas temporadas. Segue-se agora o Barcelona.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS