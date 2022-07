Robert Lewandowski assinou por quatro épocas com o Barcelona, informou o clube.



Apesar de já estar integrado nos trabalhos de pré-temporada, o internacional polaco ainda não tinha assinado contrato com os blaugranas. Os catalães informam que pagaram 45 milhões de euros pelo avançado de 33 anos num negócio que pode atingir os 50 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos.



O Barcelona refere ainda que Lewandowski fica blindado com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.



A oficialização do negócio surge três dias depois de Barça e Bayern terem anunciado um «princípio de acordo» para a transferência do futebolista.



Por sua vez, o Bayern deixou um vídeo de despedida para o jogador.