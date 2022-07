Agora sim, é oficial! Ousmane Dembélé renovou contrato com o Barcelona até 2024.



Depois de longas negociações, o internacional gaulês decidiu permanecer na Catalunha e prolongar a ligação aos blaugranas por mais dois anos. Contratado por uma verba superior a 100 milhões de euros, o extremo de 25 anos está em Camp Nou desde 2017: leva 32 golos em 150 jogos.



Dembélé fez a formação no Rennes e estreou-se pela equipa principal em 2015. Uma época na Ligue 1 foi suficiente para chamar a atenção do Dortmund. Esteve apenas uma temporada no plantel do Borussia antes de se transferir para o Barça.



