O Barcelona confirmou a contratação de Franck Kessié.



Segundo o comunicado no site oficial, os blaugranas blindaram o internacional pela Costa do Marfim com uma cláusula de 500 milhões de euros. O médio, de 25 anos, assinou por quatro anos, ou seja, até 2026.



Kessié era um jogador livre depois de ter terminado uma ligação de cinco anos ao AC Milan, período no qual conquistou um título e disputou mais de 200 jogos.



O presidente do Barcelona, Joan Laporta, já tinha confirmado as chegadas de Kessié e de Andreas Christensen.