Rafa Márquez é o novo treinador da equipa B do Barcelona, anunciou o clube.

O mexicano sucede a Sergi Barjuan e torna-se no primeiro estrangeiro a treinar a formação secundário blaugrana. Assinou até 2024.



Antigo central, Rafa Márquez jogou pelos catalães entre 2003 e 2009, tendo trabalhado com Frank Rijkaard e Guardiola. Aos 43 anos, o ex-jogador vai ter a primeira experiência como treinador depois de ter exercido funções diretivas no Atlas.