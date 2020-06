Pouco mais de dois anos depois de ter assinado pelo Barcelona, o futuro de Phillipe Coutinho é uma incógnita. Sem espaço no clube blaugrana, o médio foi emprestado no início da temporada aos Alemães do Bayern de Munique. Os seus 9 golos e 8 assistências em 32 jogos não foram suficientes para convencer os responsáveis do clube bávaro a acionarem a sua cláusula de compra, estabelecida em 120 milhões de euros.

Sem planos definidos, o seu agente Kia Joorabchian espera pelo fim da temporada para negociar o seu passe com eventuais interessados. Uma coisa é certa: para o agente, uma porta estará sempre aberta na carreira do Brasileiro. «Se surgir a possibilidade de voltar à Premier League, seja agora ou mais tarde, ele vai certamente considerá-la», disse, à rádio TalkSport.

Depois da transferência falhada para o Barcelona, - pelos 160 milhões de euros envolvidos no negócio - este seria o regresso do jogador ao sítio onde foi mais feliz. Ao serviço do Liverpool, onde era dos jogadores mais queridos pelos adeptos, fez 54 golos em 201 jogos.