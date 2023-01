O futebolista polaco Bartosz Bereszynski é reforço do Nápoles, confirmou o clube italiano, ao final da manhã deste sábado.

Bereszynski, lateral-direito de 30 anos, internacional pela seleção da Polónia, chega por empréstimo da Sampdoria, mas com opção de compra.

«O Nápoles comunica que adquiriu, à Sampdoria, os direitos desportivos de Bartosz Bereszynski, na fórmula de empréstimo com opção de compra», refere o atual líder da liga italiana, em comunicado.

O lateral polaco chegou à Sampdoria a meio da época 2016/17, oriundo do Legia Varsóvia, do seu país natal, onde jogou ainda no Lech Poznan e no Warta Poznan.