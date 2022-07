O futebolista neerlandês Bas Dost, que passou pelo Sporting, é reforço do Utrecht, regressando ao futebol dos Países Baixos dez anos depois da saída do Heerenveen para os alemães do Wolfsburgo.

Em comunicado, o Utrecht, que disputa a primeira liga dos Países Baixos, informa que Bas Dost assinou por uma temporada.

Dost jogou no Sporting nas épocas 2016/17, 2017/18 e 2018/19, tendo saído no início da época seguinte para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, país no qual já tinha jogado no Wolfsburgo, de 2012 a 2016. Regressa agora ao país natal depois de ter estado época e meia no Club Brugge, da Bélgica.

Formado no Emmen, onde subiu a sénior, Bas Dost passou depois duas épocas no Heracles Almelo (2008 a 2010) e evidenciou-se ainda mais no Heerenveen antes do Wolfsburgo, fruto dos 37 golos em 39 jogos que fez pelos neerlandeses em 2011/12.