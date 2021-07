O Famalicão perdeu Bruno Alves e já definiu o sucessor: Dylan Batubinsika. Os minhotos estão a negociar a contratação do defesa central com o Antuérpia, sabe o Maisfutebol, e o processo encontra-se bastante adiantado. A transferência será definitiva.



Batubinsika tem 25 anos, mede 1,84 metros e fez toda a formação no Paris Saint-Germain. Em 2016 assinou, de resto, contrato profissional com o emblema da Cidade-Luz, mas acabou por nunca se estrear na equipa profissional.



Internacional jovem pelas seleções francesas, Dylan Batubinsika rumou em 2017 ao Antuérpia e encontrou nos belgas o espaço que precisava para crescer. Fez 84 jogos oficiais em quatro anos (quatro golos) e mostrou o enorme potencial que possui.



Diogo Queirós e Riccieli são, por ora, as opções para o centro da defesa famalicense. Ivo Vieira conta também os jovens Alexandre Penetra e Francisco Saldanha, dos sub23.