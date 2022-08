Tanguy Nianzou chegou na última terça-feira a Espanha, país onde vai prosseguir a carreira com as cores do Sevilha.



Acompanhado por Monchi, o defesa francês está prestes a concluir a transferência do Bayern Munique para a Andaluzia. O jogador de 20 anos prepara-se assim para reforçar o centro da defesa da equipa de Lopetegui, técnico que perdeu Diego Carlos e Koundé nesta janela de mercado.



Nianzou chegou à Baviera proveniente do PSG em 2020 e desde então cumpriu 28 encontros.