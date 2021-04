Negócio fechado: Tiago Esgaio assinou por quatro temporadas e será jogador do Sp. Braga a partir da próxima temporada, sabe o Maisfutebol.



Tiago tinha contrato com a Belenenses SAD até 2022 e justificou um investimento de 300 mil euros, de acordo com informação recolhida junto dos azuis.



Tiago vai juntar-se em Braga ao irmão Ricardo, dois anos mais velho, e terá a oportunidade de jogar pela primeira vez ao seu lado como profissional. Os irmãos Esgaio são naturais da Nazaré e começaram a jogar no clube local, o Grupo Desportivo Os Nazarenos.



Enquanto Ricardo saiu para o Sporting em 2005, Tiago Esgaio mudou-se para a União de Leiria e por lá ficou até 2013, altura em que foi contratado pelo Rio Ave. Fez um ano nos juniores rioavistas e passou depois por Caldas (2014 a 2016), Torreense (2016 a 2019) e, finalmente, Belenenses SAD. Nos azuis fez, até agora, 60 jogos e quatro golos.



Tiago Esgaio é o primeiro reforço assegurado pelo Sp. Braga para a próxima época.