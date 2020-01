O Belenenses anunciou este domingo a saída de João Santos para o Vitória de Guimarães.



De acordo com a publicação do clube dos distritais da AF Lisboa, o avançado ruma ao Minho e os lisboetas ficam com «uma parcela» dos direitos económicos deste.



João Santos, note-se, marcou 49 golos em 48 jogos em época e meia ao serviço do Belenenses.